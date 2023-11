Vers une suspension de deux ans pour Paul Pogba ?

La descente aux enfers continue.

À la suite des résultats de la contre-analyse de son contrôle positif à la testostérone le 6 octobre dernier, Paul Pogba encourt de lourdes sanctions sportives. D’après la Gazzetta dello sport, la sanction la plus probable pour le Français serait une suspension de deux ans et non pas quatre, la sanction maximale dans ce genre de situation.

L’enquête suit toujours son cours, les documents constituant la défense du milieu de la Juventus sont toujours examinés par le procureur antidopage, qui a, en théorie, un mois à partir des résultats de la contre-analyse pour mener son enquête. Une fois celle-ci terminée, si la défense du joueur n’a pas convaincu, il sera déféré devant le procureur dans les dix jours qui suivent.

Pogba aura ensuite une vingtaine de jours pour choisir entre passer un accord avec le bureau du procureur, qui est le cas où il pourrait voir sa suspension être réduite de quatre à deux ans, ou passer en procès au tribunal antidopage du sport, une solution bien plus risquée. Le sort du champion du monde devrait donc être scellé dans le mois qui vient, reste à savoir comment donc, puisqu’une suspension est d’ores et déjà inéluctable.

C’est donc ça une annus horribilis ?

