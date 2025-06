Vágner Love retrouve un club à la veille de ses 41 ans

Une nouvelle symphonie pour Vágner.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas se faire de cadeaux même à 41 ans ? Le vétéran brésilien Vágner Love s’est engagé avec le bien nommé Retrô FC, en troisième division brésilienne, à la veille de souffler sa 41e bougie. Le joueur passé par les Corinthians, Flamengo, mais aussi le CSKA Moscou et l’AS Monaco, est de retour au Brésil en Serie C, après son départ de l’Avaí à la fin du mois de mai. L’international auriverde va rejoindre le 14e club de sa carrière, après avoir débuté à Palmeiras, en 2002.

L’histoire d’amour continue encore et toujours

Auteur de 2 buts en 17 apparitions cette année, l’attaquant va apporter toute son expérience à une équipe du Retrô FC qui est justement dans le rétro de pas mal d’équipes après huit journées de championnat (18e). Alors qu’il reste bien connu dans l’État de Pernambuco grâce à son passage précédent au Sport Recife, où il a porté les couleurs du Leão do Norte entre 2022 et 2023, la légende du CSKA Moscou s’apprête à rejoindre un autre éternel Brésilien : Bruno Peres (35 ans), passé par la Roma et le Torino. Les meilleures connexions sont parfois les plus anciennes.

Peres and Love, rien que ça.

