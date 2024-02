Upamecano répond aux insultes racistes à son encontre

Le football et le racisme, épisode 49485.

Victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux après son carton rouge reçu face à la Lazio (0-1), Dayot Upamecano a réagi en publiant un message sur son compte Instagram. « Le racisme n’a sa place nulle part. Et en 2024, il faut encore le répéter », a-t-il écrit en story. L’international français précise, pour les idiots qui n’ont pas encore compris, que « faire des erreurs fait partie du football. J’en ai fait une, je me suis excusé auprès de mes coéquipiers. La critique fait partie du football mais le racisme n’a sa place nulle part, que ce soit au stade ou sur les réseaux sociaux. » Suite son exclusion ayant entraîné le penalty transformé par Ciro Immobile, Upamecano sera donc suspendu pour le match retour à l’Allianz Arena mais garde une totale confiance en ses coéquipiers : « Tout reste possible à la maison et je crois en mon équipe. » Un message partagé par de nombreux coéquipiers/compatriotes comme Konaté, Rabiot ou encore Kolo Muani.

La seule solution face au racisme : Samuel Eto’o.

