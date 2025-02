Une statue de plus de trois mètres en hommage à Cristiano Ronaldo présentée à New York

Chacun ses cadeaux pour les 40 ans.

Ce mercredi, Cristiano Ronaldo soufflait sa quarantième bougie. La star portugaise a reçu des tas de messages, une tonne d’hommages, dont un particulièrement marquant au cœur de New York, à Times Square, où a été dévoilée une statue de l’attaquant.

Le sculpteur rêve d’un drôle de record du monde

Elle est plus grande que nature puisqu’elle est haute de 3,6 mètres, faite de bronze et arborant le maillot de la sélection portugaise. Elle a même été livrée sur place dans une jeep aux couleurs du Portugal personnalisée avec le nom du sculpteur, Sergio Furnari, qui a expliqué avoir voulu rendre hommage à la carrière de CR7 et à son influence mondiale.

Cristiano Ronaldo statue revealed in NYC today 👀 (🎥: @GOATTWORLD) pic.twitter.com/U9oBuVDTNy — Complex Sports (@ComplexSports) February 5, 2025

Au micro de Brut, un étudiant de 17 ans raconte : « Je suis resté debout toute la nuit pour ça ! J’ai fait une heure de transport pour venir ici ! Je n’arrive pas à y croire, c’est le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps ! » Oui, enfin, c’est une statue, hein !

Sergio Furnari a en tout cas exprimé sa volonté de se lancer dans une tournée internationale avec son petit bijou, alors que l’artiste a un drôle de rêve pour entrer dans le Guinness World Record : réunir le plus de personnes possibles en train de hurler le « SIUUUUUUUUU » de Ronaldo.

Raté, à New York. Rendez-vous à Funchal ?

