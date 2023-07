Une sixième recrue estivale au Milan !

Noah, Okafor de café.

Après Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero et Marco Sportiello, l’AC Milan a officialisé ce samedi l’arrivée de Noah Okafor. L’attaquant international suisse, qui évoluait depuis trois ans et demi au RB Salzbourg, réalise donc un grand pas en avant en rejoignant le champion d’Italie 2022 contre un chèque de quatorze millions d’euros et un contrat de cinq ans.

Au cours de son passage à Salzbourg, Okafor – 23 ans depuis deux mois – a laissé une marque importante (110 matchs, 34 buts et 23 passes décisives), y compris dans la tête des Rossoneri qu’il avait affrontés en phase de poules de Ligue des champions l’an passé (1-1, avec un but d’Okafor, puis 4-0 pour Milan au retour) et même reçu une belle vidéo d’hommage de son ancien employeur. Charge à lui désormais de faire son trou chez les Lombards, où la concurrence sera forte avec Olivier Giroud, Rafael Leão, Pulisic ou encore Divock Origi.

Le Napoli a du souci à se faire pour conserver son titre.

Milan, la vie en blue