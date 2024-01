Une future recrue parisienne indisponible trois mois

Le baptême du feu attendra.

Comme révélé ces dernières semaines, les deux premières – et seules ? – recrues parisiennes du mercato hivernal devraient être parisiennes. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, seraient même arrivés vendredi dans la Ville Lumière. Mais le dernier cité va patienter avec de faire ses débuts avec le PSG : il va en effet d’abord se faire opérer.

« Je tiens à annoncer à tous ma décision : dans les prochains jours, je vais subir une petite opération au pied gauche, a annoncé le milieu de 18 ans sur Instagram, dimanche soir. Après de récents examens, il semble nécessaire de procéder à cette opération préventive qui m’éloignera des terrains pour les trois prochains mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mon rêve et ma carrière. » Selon les informations de L’Équipe, cette intervention chirurgicale ne remet pas en cause la conclusion du transfert, qui avoisinerait les vingt millions d’euros.

Moscardo peut prendre son temps : l’entrejeu parisien est déjà d’une main de maître par un joueur plus jeune que lui, Warren Zaïre-Emery.

Le message de Marquinhos aux supporters avant de recevoir la Real Sociedad