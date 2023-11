Une députée demande des places à Deschamps lors de son audition à l’Assemblée nationale

Il n’y a pas de petits profits.

Alors qu’il était entendu ce jeudi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale à propos des défaillances au sein des fédérations sportives françaises, Didier Deschamps a fait face à une demande pour le moins inhabituelle. « C’est dommage de ne pas avoir eu la possibilité de prolonger d’une demi-heure ou d’une heure parce que je vous sentais bien chaud pour répondre à toutes nos questions. Et je vous trouve de plus en plus à l’aise parmi nous », lance Béatrice Bellamy, présidente de la commission. « Je suis calme, je suis à l’aise », lui répond DD.

Suffisant pour que la députée Horizons de Vendée lui glisse la demande suivante : « J’espère que vous garderez un bon souvenir de cette audition. Si c’est le cas, n’hésitez pas à inviter toutes les personnes présentes (dans la salle, NDLR) au prochain match de l’équipe de France. On se fera un plaisir de venir vous rejoindre. Ce sera un grand plaisir de vous accompagner sur un prochain match. » Loupé, puisque le sélectionneur des Bleus, toujours aussi à l’aise pour botter en touche, a rétorqué : « Là, il faut passer par mon président. »

Pour Philippe Diallo, c’est raté. En revanche, Noël Le Graet est lui attendu le 7 novembre.

