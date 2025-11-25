Pronostic OM-Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le temps presse déjà pour l’Olympique de Marseille, qui a grandement besoin de points pour espérer survivre à cette phase de ligue de Ligue des champions. Mission victoire obligatoire ce mardi au Vélodrome face à une belle équipe de Newcastle.

L’OM regrettera-t-il longtemps le gros raté contre l’Atalanta ? Dos au mur avec trois points seulement en quatre journées (et beaucoup de regrets), les Phocéens seraient bien inspirés de ne pas passer une nouvelle fois au travers contre Newcastle. Car s’ils veulent se qualifier en barrages de cette Ligue des champions, le temps presse alors qu’il restera ensuite deux déplacements en Belgique et la réception de Liverpool.

Le même feu qu’à Nice ?

Dans cette périlleuse mission, la bande de Roberto De Zerbi peut au moins se rassurer en pensant à la démonstration collective offerte vendredi soir à Nice, en Ligue 1. Un récital mené avant tout par un trident offensif en grande forme. D’autant que Pierre-Emerick Aubameyang a l’habitude de briller face aux Magpies (7 victoires en 8 confrontations, 5 buts inscrits). De bon augure pour ce mardi soir ?

Il faudra au moins cela pour revivre le frisson de fin septembre, quand les Olympiens roulaient sur l’Ajax dans un Vélodrome incandescent. Car depuis, ils sont tombés de haut sur la pelouse du Sporting CP, avant donc de récidiver face à l’Atalanta. Pas vraiment une campagne de Ligue des champions à la hauteur des attentes, à mi-parcours. La saison dernière, onze points avaient été nécessaires au Club Brugge pour accrocher la 24e place, synonyme de dernier ticket pour les barrages. Des Belges chez qui l’OM (à qui il manque donc huit unités en quatre matchs) jouera son avenir lors de la huitième journée, si l’espoir vit jusque-là. Le droit à l’erreur n’existe plus.

Newcastle, le mal du pays ?

Trois nuls, trois défaites et aucune victoire : voici le bilan de Newcastle loin de St James’ Park depuis le début de la saison en Premier League. Un motif d’espoir pour les Olympiens, même si Nick Woltemade et compagnie se sont imposés lors de leur seule rencontre à l’extérieur en Ligue des champions, sur la pelouse de l’Union saint-gilloise (0-4). Ajoutez à cela des succès contre l’Athletic Bilbao et Benfica et un court revers face au Barça (1-2), et vous obtenez une équipe plutôt bien dans ses pompes jusqu’à présent sur la scène européenne.

« Newcastle est une équipe forte, physique. Ils jouent ensemble depuis longtemps, analysait Roberto De Zerbi à quelques heures du choc. Il faut juste jouer notre jeu, respecter le plan. C’est toujours une occasion spéciale, il faut jouer avec la même passion et le même courage. Au Vélodrome, c’est un endroit spécial. » Un stade qui vibrera comme rarement pour tenter de porter ses protégés vers la victoire. « Je ne pense pas que ce sera un match décisif, tentait encore de dédramatiser l’entraîneur italien. La Ligue des champions de l’an passé l’a démontré. Des équipes quasiment mortes à quelques matchs de la fin se sont qualifiées. » En cas de nouvel échec, il ne resterait toutefois plus beaucoup d’opportunités pour se rattraper.

