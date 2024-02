Une célèbre boisson fait de Jack Grealish son égérie

« Un Jack-Pepsi steuplé. »

Jack Grealish vient de signer un gros contrat avec la marque de cola, nommée Pepsi et créée en 1893 aux États-Unis. L’international anglais qui avait fait parler de lui, lors de la célébration de la première victoire en Ligue des champions de Manchester City en juin dernier (1-0 face à l’Inter Milan), en s’affichant avec plusieurs bouteilles d’alcool à la main, vient cette fois-ci de faire un joli pied de nez à la réputation de bon vivant qu’il s’était créé. En signant un contrat avec le groupe qui détient la boisson gazeuse concurrente de Coca-Cola, le joueur de 28 ans s’offre un gros pactole, qui s’approcherait du million d’euros, selon les informations du Sun, parues ce mardi.

En échange, la star des Three Lions s’est engagée à apparaître dans la prochaine campagne publicitaire de la marque, accompagnée par Vinnie Jones – ancien joueur de Wimbledon FC, devenu acteur. On imagine déjà le Britannique aux 35 sélections (2 buts) torse-poil, en position christique sur un bus bleu… avec un verre de pepsi, en main et hurler, qu’il n’y a rien de mieux pour la santé, que de s’hydrater avec cette boisson pétillante !

En terme de positionnement marketing, ça change du Messi sans bulle.

Sávio, prêté par Troyes, devrait rejoindre Manchester City