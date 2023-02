Une banderole pro-OM accrochée sur un pont de Paris

Le classique est lancé.

À six jours de la rencontre entre l’OM et le PSG en championnat, une banderole à l’honneur du club phocéen a été accrochée sur un pont de la capitale. « On craint dégun. L’étoile n’a pas de prix », peut-on lire sur ce message dont est à l’origine une société de livraison marseillaise.

Une banderole « On craint Degun » proche de la Tour Effeil. La folie mdr#TeamOM | #OMPSG 📸@Nojykoff pic.twitter.com/8n9sC54y1h — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) February 19, 2023

En battant Toulouse ce dimanche (2-3) , les Marseillais se sont maintenus à cinq points du PSG, toujours en tête du championnat.