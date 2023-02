Un ultra-traileur fait 255 tours de terrain au Parc des Princes

Pas vu une telle performance athlétique au Parc des Princes depuis Idrissa Gueye face au Real en 2019.

Alexandre Boucheix, alias « Casquette verte », est une référence de l’ultra-trail français. Il a déjà à son palmarès une victoire sur le 160 Xtrem de l’Ultratour des 4 massifs (174 kilomètres) et trois succès d’affilée sur la LyonSaintéLyon (156 kilomètres). Ce samedi, pendant que les joueurs du PSG préparaient leur déplacement à Marseille (0-3), il relevait lui un nouveau défi : celui de courir 100 bornes, sans s’arrêter, autour du terrain du Parc des Princes.

07 h 37 min, pour faire les 255 tours nécessaires à cela 🤗 Petite moyenne à 4:34 min/km 🦖 — Casquette Verte (@casquetteverte) February 25, 2023

Au total, 7h37 de course et 255 tours de rectangle vert. « Rythme étonnamment pas si mal, écrivait-il après son exploit. Pas de piste au Parc et un tracé compliqué pour mettre une fréquence de course honorable. » Malgré la douleur et la tête qui tourne, ce supporter du PSG est ressorti « des étoiles plein les yeux ».

Rythme étonnamment pas si mal, je m’attendais à tellement pire (pas de piste au parc.. et un tracé compliqué pour mettre une fréquence de course honorable), pas de bobos, et la tête qui tourne à force.. mais une tête pleine d’étoiles dans les yeux 🤩 — Casquette Verte (@casquetteverte) February 25, 2023

Christophe Galtier réfléchirait à l’aligner pour être au marquage de Jamal Musiala à Munich lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, le 8 mars prochain.