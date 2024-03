Un qualifié de plus pour la nouvelle Coupe du monde des clubs

Pas de vacances à l’été 2025 dans la Ruhr.

Si la soirée de mercredi soir était surtout l’occasion de connaître deux nouveaux clubs qualifiés pour les quarts de finales de Ligue des champions, l’élimination de Leipzig a aussi été le moyen pour la FIFA d’officialiser un participant supplémentaire à sa nouvelle Coupe du monde des clubs, dont la première édition aura lieu à l’été 2025. Une nouvelle compétition qui ne plaît évidemment pas à tout le monde, mais qui verra bien le jour prochainement, avec la promesse de voir s’affronter les meilleurs clubs de chaque continent dans un mondial élargi.

Congratulations to @BVB on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏

As a result of @RBLeipzig’s @ChampionsLeague elimination, Dortmund are now assured of a spot via the ranking pathway and will join @FCBayern as Germany’s representatives at next year’s tournament. pic.twitter.com/vqD8KFfVAY

— FIFA (@FIFAcom) March 6, 2024