La FIFPro très remontée contre la nouvelle Coupe du monde des clubs

Encore un casse-tête sans nom qui se dessine.

Le nouveau format de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes en fin de saison a été officialisé dimanche par la FIFA. La FIFPro s’est fendue d’un communiqué dans lequel le syndicat international des joueurs s’attaque à la nouvelle belle idée de la FIFA, dénonçant immédiatement un « manque de considération pour la santé mentale et physique des joueurs, de même qu’un mépris pour leur vie personnelle et de famille ».

Le syndicat évoque notamment les dates de la compétition, à savoir entre le 15 juin et le 13 juillet 2025, qui interviennent « à la fin d’une saison de 11 mois avec la perspective limitée d’avoir assez de repos avant le début de la saison suivante ». La FIFPro dénonce aussi le fait qu’« il n’y ait eu aucun avis des joueurs » qui ait été exprimé, alors que ceux-ci sont « au premier plan de la popularité grandissante du football ». La FIFPro demande donc à la FIFA d’entamer « des discussions avec toutes les parties prenantes du football afin d’introduire des régulations sur la santé et la sécurité des joueurs, afin de soutenir le bien-être des footballeurs professionnels ».

#FIFPRO's reaction to the FIFA Council's decision to schedule the 2025 FIFA Club World Cup from mid-June to mid-July. pic.twitter.com/ejAVd7Jzpv

— FIFPRO (@FIFPRO) December 17, 2023