Un nouveau système d’arbitrage vidéo va être testé

On n’arrête plus le progrès.

Pour la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans qui démarre ce samedi, en Colombie, avec l’entrée en lice de la France face au Canada samedi à 22 heures, une VAR low cost va être testée pour l’occasion. Il s’agit d’une version simplifiée du système de vidéo arbitrage habituel, et contrairement à sa grande sœur, il n’implique pas la présence d’une équipe d’arbitrage vidéo.

Ce sont les sélectionneurs qui vont pouvoir demander un nombre limité de révisions par match « lorsqu’ils estiment qu’une erreur claire, évidente et manifeste a été commise dans des incidents qui pourraient changer le cours d’un match, tels que l’octroi ou non d’un but, des penaltys douteux, des rouges directs ou des cas de confusion d’identité », précise le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo.

Un peu comme au basket pour demander un temps mort, le sélectionneur devra remettre une carte au quatrième arbitre juste après l’incident. Ce nouveau système avait déjà été testé lors du championnat de la jeunesse de la FIFA qui s’est tenu à Zurich, en mai dernier.

C’est le challenge au tennis, quoi.