Un nouveau groupe de supporters à Bordeaux

It’s a done deal, here we go !

L’information a échappé à Fabrizio Romano, mais c’est pourtant officiel : les Girondins de Bordeaux vont bientôt recevoir le renfort d’un nouveau groupe de supporters, dans le virage nord du Matmut Atlantique. Deuxièmes et donc toujours en course pour la L1, les Bordelais vont recevoir le renfort de la « North Gate Bordeaux » pour le sprint final, et leurs deux derniers matchs à domicile contre Laval et Rodez. Fondé par des anciens membres des Ultramarines 1987 (groupe historique des Girondins, et l’un des plus vieux de France), le nouveau groupe va prendre position en face des UB87, pour donner vie à l’autre virage de l’enceinte.

Cette initiative permettra-t-elle à Bordeaux d’accéder aux portes de la Ligue 1 ?

