Un nouveau blessé dans les rangs du Real Madrid

Il y a un marabout qui s’en est pris à la Maison-Blanche avant que l’arrivée de Mbappé ne soit effective…

Alors qu’il vient de signer au Real Madrid pour six ans, le jeune milieu offensif turc Arda Güler vient de subir une arthroscopie du genou droit et devrait manquer plusieurs semaines de compétition avec son nouveau club. Dans un communiqué, le club espagnol ne donne pas la durée précise d’indisponibilité du joueur. Le joueur de 18 ans rejoint Thibaut Courtois et Éder Militão à l’infirmerie des Merengues.

Nuevo parte médico de Arda Güler. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2023

Et on n’est qu’à la première journée de championnat.

