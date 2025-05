Coupe du monde des clubs : les joueurs du Real toucheraient une grosse prime en cas de succès

Si certains avaient besoin d’être motivés…

Après une saison vierge en termes de trophées, le Real Madrid voit dans la prochaine Coupe du monde des clubs une occasion en or pour redorer son blason et renflouer ses caisses.

Et visiblement, les Merengue n’hésitent pas à sortir le chéquier pour motiver ses troupes : chaque élément de l’effectif toucherait un bonus d’un million d’euros brut en cas de sacre, selon AS. Sous la houlette de Xabi Alonso, le Real espère relancer la machine et viser le jackpot. Pas juste pour le prestige, on l’a bien compris.

123 millions d’euros pour le club vainqueur

Sportivement ambitieux, le club mise donc aussi sur le financier : chaque victoire en phase de poules rapporte 2 millions de dollars, et les gains explosent en phase finale, avec jusqu’à 40 millions d’euros pour la finale.

Au total, un parcours parfait pourrait rapporter près de 140 millions de dollars (123 millions d’euros), auxquels s’ajoutent 33 millions garantis par la participation, loin devant les quelque 10 millions d’euros d’une victoire en Ligue des champions.

De quoi compenser le million alloué aux joueurs en cas de succès finalement…

