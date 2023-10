Un joueur israélien de Grenade mis en cause pour des tweets haineux

Il ne pouvait jouer qu’à Grenade, avec ce genre de sortie.

Le conflit israélo-palestinien qui s’est embrasé samedi dernier à la suite d’une offensive du Hamas contre Israël pourrait bien avoir des conséquences pour Shon Weissman, attaquant israélien des Rojiblancos. Au-delà de sa peine personnelle, ce dernier pourrait en tout cas être inquiété pour des réponses ou des likes sur des tweets parlant du conflit de façon assez belliqueuses et sans équivoque. Selon divers médias espagnols, un groupe de citoyens grenadins et palestiniens auraient ainsi dénoncé Weissman au parquet de la province de Grenade pour un « delito de odio », littéralement traduit par « crime de haine » et que le droit espagnol définit comme « un acte criminel commis sur la base d’un préjugé ».

Le média espagnol AS publie ainsi une capture d’écran d’un tweet, depuis supprimé, de Weissman répondant à une vidéo où l’on voit deux membres du Hamas être arrêtés, dans lequel il s’interroge : « Pourquoi Ezael (utilisé pour Israël) ne leur tire pas dans la tête ? » L’attaquant international aurait aussi repartagé différents tweets haineux ou incitants à la haine à travers des « likes », supprimés eux aussi. Selon son agent Roy Rajber, dans des propos donnés à AS, ce serait « une personne responsable de ses réseaux sociaux qui aurait agi de manière impulsive et erronée. Shon est avec Israël contre la barbarie et la monstruosité des actes de terreur contre des adultes et des enfants, mais il est aussi contre la violence contre des personnes innocentes et prie pour la paix. »

Drapeau blanc donc pour Weissman.

