Un joueur de QRM candidat au prix Puskás ?

Vous aimez les centres qui finissent dans le but ? Et les rush de 70 mètres ?

Alors que Quevilly-Rouen était mené 2-0 sur sa pelouse ce samedi, Mamadou Camara a apporté un peu d’espoir aux Normands. Après un centre messin au troisième poteau, l’attaquant, près de sa surface, côté droit, devance Cheikh Sabaly, puis envoie Danley Jean-Jacques dans le vent avec un grand pont. Le joueur de QRM continue son rush, prend de vitesse deux défenseurs, et semble vouloir centrer… Mais sa passe est ratée et finit directement dans les filets d’Alexandre Oukidja. Un superbe but, seulement son deuxième cette saison, même s’il ne semble pas faire exprès, pas suffisant pour raviver les espoirs des locaux, qui ne sont finalement pas parvenus à égaliser (1-2).

🤩 𝗨𝗻 𝗿𝘂𝘀𝗵 𝗱𝗲 𝟳𝟬 𝗺𝗲̀𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝘁 𝗱'𝗮𝗻𝘁𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 ! Ça mérite d'être nominé au prix Puskás non ? 👀#GoQRM | #QRMFCM pic.twitter.com/E7QMNTc8pP — Quevilly-Rouen 🔴🟡 (@QRM) March 19, 2023

Christophe Jallet est détrôné.

