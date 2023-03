Un jeune footballeur nigérian arrivé d’Ukraine menacé d’expulsion par la France

Un parcours semé d’embûches.

Arrivé d’Ukraine à cause de la guerre, Clinton Chalokwu, 18 ans, fait actuellement face à une obligation de quitter le territoire français. Partenaire de Mediapart, le média en ligne Bondy Blog s’est penché sur le cas du jeune joueur. Fin 2021, il tente sa chance en Ukraine, mais doit repartir juste avant la signature de son contrat professionnel et le renouvellement de ses papiers, et rejoint la France où il est hébergé dans la Manche depuis début juin. Trouvant une licence dans le club d’Agon-Coutainville (Régional 3), il s’y intègre parfaitement : « C’est un bon joueur de l’équipe une et il est aussi très intégré dans le club. Il fait partie de la famille, affirme son coach. Il est plus impliqué que trois quarts des joueurs. »

Cependant, n’ayant pas le même statut que les réfugiés détenant la nationalité ukrainienne qui ont le statut de protégés de façon “temporaire”, toutes ses demandes de protection sont refusées. Malgré ça, il souhaite se lancer dans une formation d’animateur à Caen, à l’aide son club et de son entraîneur. Cette fois-ci, l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), mesure administrative d’éloignement des étrangers, interrompt la procédure qui devait commencer cet hiver. Mais Clinton refuse d’abandonner : « C’est mon projet. » Et si sa famille au Nigeria n’est pas au fait de l’OQTF, il peut tout de même trouver du soutien auprès de ses partenaires réunis le week-end lors d’un rassemblement contre le projet de loi « asile et immigration » bientôt examiné au Sénat pour convaincre le préfet de la Manche de changer d’avis.

Se relever, encore et encore.

