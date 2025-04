Un jeune de 14 ans d’Aubervilliers est décédé après un arrêt cardiaque en plein match

Qu’il repose en paix.

Samedi dernier, Ousmane Diaby, joueur de 14 ans de l’AS Jeunesse Aubervilliers, s’est écroulé sur la pelouse d’Auxerre à la suite d’un arrêt cardiaque. Dans un communiqué publié sur Facebook, l’ASJA a expliqué que le jeune avait été héliporté en urgence vers l’hôpital de Dijon après réanimation. Ce mercredi matin, Diaby s’en est allé après avoir lutté pendant trois jours. Le club d’Aubervilliers a lancé une cagnotte pour « soutenir sa famille dans cette épreuve bouleversante ».

Le cœur lourd, nous partageons cette cagnotte en hommage à Ousmane Diaby, jeune joueur de la Jeunesse d’Aubervilliers, tragiquement disparu à seulement 14 ans. Chaque geste compte pour soutenir sa famille dans cette terrible épreuve.https://t.co/ZOlV2sH7SJ pic.twitter.com/SE13UG6Je3 — Fayad (@Fayad_Mj) April 30, 2025

L’AJ Auxerre n’oublie pas Ousmane Diaby

Le club de l’Yonne a également apporté son soutien à Ousmane Diaby après cette histoire tragique. Sur son compte X, l’AJA dit avoir eu la « douleur d’apprendre le décès d’Ousmane, joueur U16 de la Jeunesse d’Aubervilliers, après un malaise survenu lors du match entre nos deux équipes ce week-end et malgré l’intervention immédiate des secours présents sur place. Toutes nos pensées vont vers Ousmane, sa famille, ses proches, ses éducateurs et jeunes coéquipiers, auxquels l’AJA présente ses plus sincères condoléances. »

L’AJ Auxerre a eu la douleur d’apprendre le décès d’Ousmane, joueur U16 de la Jeunesse d’Aubervilliers, après un malaise survenu lors du match entre nos deux équipes ce week-end et malgré l’intervention immédiate des secours présents sur place. Toutes nos pensées vont vers… pic.twitter.com/ZmpTUMuHp2 — AJ Auxerre (@AJA) April 30, 2025

