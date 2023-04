Un international de Premier League soupçonné de viol et arrêté

« What’s my name ? »

Un joueur international évoluant en Premier League, soupçonné de deux viols, aurait été arrêté par la police. C’est en tout cas ce que dévoile The Sun. L’identité et la nationalité du joueur n’ayant pas été révélées, on apprend tout de même qu’il aurait participé au Mondial 2022. Les faits dateraient d’avril 2021 et de juin 2022. Toujours d’après le tabloïd britannique, ce même homme aurait été entendu par la police en juillet dernier, une information qui n’avait pas été rapportée par les médias.

Ci-après le communiqué de presse de la police anglaise : « Le 4 juillet 2022, une allégation de viol d’une femme dans la vingtaine a été signalée à la police. Il a été signalé que le viol présumé s’était produit en juin 2022. Le 4 juillet, un homme a été arrêté, soupçonné de viol et placé en garde à vue. Pendant sa garde à vue, il a en outre été arrêté parce qu’il était soupçonné de deux incidents de viol qui auraient été commis en avril et juin 2021 contre une autre femme dans la vingtaine. En février 2023, l’homme a été interrogé sous caution pour une infraction sexuelle qui aurait eu lieu à Barnet en février 2022. Cela concerne une troisième victime et a été signalé à la police en juillet 2022. »

On laisse les curieux dresser la liste des suspects.

