Un fan handicapé de la Roma brutalisé par la police à Salzbourg

Ce n’est pas en France que ça arriverait…

La soirée de jeudi n’a pas été très bonne pour les fans de la Roma. En déplacement à Salzbourg à l’occasion du barrage aller de la Ligue Europa, les Romains se sont inclinés dans les derniers instants de la partie (1-0). Mais au moment de quitter le stade, la tension est montée entre la police autrichienne et certains supporters du club de la Louve. Alors qu’il ne restait plus qu’une navette, « certains supporters ont commencé à taper sur les vitres et c’est à ce moment-là que la charge de la police autrichienne a commencé », a raconté à Roma Today Marco Monaci, un sexagénaire handicapé, qui doit se déplacer à l’aide de béquilles.

Membre du groupe A rota de Roma, il se retrouve mis à terre par les forces de l’ordre. Son fils de 16 ans, qui l’accompagnait, tente alors d’intervenir, mais finit maîtrisé puis menotté au grillage. « Traité à 16 ans comme un criminel », explique le supporter. Ce dernier est emmené à l’hôpital, tandis que sa progéniture a été conduite dans les bureaux de la police à l’intérieur de la Red Bull Arena. Les deux ont finalement été libérés plus tard dans la soirée. « Je vais tout rapporter à l’AS Roma, j’ai déjà appelé l’avocat et je vais aussi le communiquer aux ambassades », a déjà prévenu Monaci.

