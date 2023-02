Pronostic AS Roma Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Roma renverse Salzbourg

Pour sa première saison à la tête de la Roma, José Mourinho avait remporté la Ligue Europa Conférence. Le coach portugais ne veut pas en rester là et rêve d’ajouter une nouvelle ligne au palmarès de la Roma avec cette Ligue Europa, avant de retrouver pourquoi pas la Ligue des champions la saison prochaine. La mission du club italien ne sera pas simple, car il va devoir renverser le résultat défavorable du match aller (1-0). Ce résultat est d’autant plus dur à accepter que la Louve avait été la plus dangereuse et qu’elle a concédé ce but à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Ce jeudi, les Romains comptent sur le soutien de leurs tifosi pour poursuivre leur aventure européenne. En Serie A, la Roma vient de s’imposer contre le Hellas Vérone (1-0) grâce à la recrue norvégienne Solbakken. Ces 3 points permettent à la Louve de se maintenir en 3e position du classement avec 2 points d’avance sur la Lazio, 5e. Pour affronter la formation autrichienne, Mourinho compte sur son buteur anglais Tammy Abraham, auteur de 7 buts cette saison. En revanche, le talentueux Paulo Dybala est blessé depuis le match aller face à Salzbourg et devrait être trop juste pour reprendre.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Salzbourg avait commencé la saison en Ligue des champions, mais a fini en troisième position d’un groupe relevé avec Chelsea et l’AC Milan. Rebasculés donc dans cette Ligue Europa, les partenaires de Lucas Gourna ont dominé la Roma (1-0) à l’aller grâce à une réalisation de l’Argentin Capaldo en fin de rencontre. Sur le plan national, Salzbourg domine son championnat avec 6 points d’avance sur le Sturm Graz. Le week-end passé, le club autrichien s’est défait du FC Tyrol (1-3) avec notamment une réalisation de l’excellent avant-centre slovène Sesko. Dans cette formation, on retrouve aussi notamment l’attaquant Koita, le défenseur Pavlovic ou le suisse Okafor. Dans son stade olympique où elle a gagné 5 de ses 6 matchs disputés depuis la reprise, la Roma devrait trouver la faille contre Salzbourg pour s’imposer.

► Le pari « Victoire Roma » est coté à 1,63 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 226€ (326€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Abraham buteur » est coté à 2,55 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 410€ (510€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Roma – Salzbourg :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic AS Roma Salzbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !