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Un club amateur de Marseille appelle à voter contre le Rassemblement national

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Un club amateur de Marseille appelle à voter contre le Rassemblement national

Pour que lundi, on ne se dise pas que ça s’est Malpassé. Le club de Malpassé, quartier du 13e arrondissement de Marseille, est monté au créneau pour dézinguer le Rassemblement national après les résultats du premier tour des élections municipales. Au second tour ce dimanche, Franck Allisio, candidat du parti d’extrême droite, fera en effet face au maire de gauche sortant Benoît Payan et la candidate divers droite Martine Vassal. Et ça, ça ternit un peu le soleil de la Canebière.

Sur X, le FC Loisirs Malpassé a claqué un communiqué dans lequel il charge le RN : « Aujourd’hui, nous ne faisons pas de politique. Mais nous refusons de rester silencieux lorsque le vivre-ensemble est menacé. Le Rassemblement national ne représente pas ce que nous sommes. Nos quartiers méritent mieux que la division et la stigmatisation. »

Plus qu’un quartier à mobiliser

Pour la petite histoire, Malpassé comprend un quartier prioritaire et le parc Corot, l’un des espaces les plus insalubres de la ville. Dans cette note partagée sur les réseaux sociaux, le club rappelle qu’il est question de défendre l’avenir des gamins qui y grandissent : « Depuis 2012, le FCL Malpassé s’engage pour offrir aux jeunes de nos quartiers un cadre, des repères et un avenir. Grâce à nos bénévoles, éducateurs et familles, notre club est devenu bien plus qu’une équipe : un lieu de solidarité, de transmission et d’espoir. »

À voir si ce geste s’avérera Payan.

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