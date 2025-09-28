Un candidat à la mairie de Paris veut garder le PSG au Parc des Princes

Pas de retournement de veste prévu.

Supporter du Paris Saint-Germain et candidat du Parti socialiste à la mairie de Paris pour l’élection municipale de 2026, Emmanuel Grégoire n’imagine toujours pas un monde dans lequel son club de cœur jouerait en dehors des frontières de la capitale. Selon les informations de l’hebdomadaire Le Journal du dimanche, l’intéressé serait, contrairement à la mairesse actuelle Anne Hidalgo (également socialiste), prêt à « rétablir le dialogue » avec la direction parisienne pour garder le PSG au Parc des Princes.

« Le PSG à Poissy ? Ça n’existe pas, ni aujourd’hui ni demain », aurait-il déclaré. Reste à savoir quelle option citée par le JDD tiendra la corde : une cession, un bail emphytéotique ou des travaux d’agrandissement à la charge du club ?

On connaît la future consigne de vote de Nasser al-Khelaïfi à ses collaborateurs français.

