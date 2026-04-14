Un attaquant égyptien embrasse l’arbitre après un but accordé par la VAR

L’amour rend-il heureux ? Visiblement pas pour l’arbitre de la rencontre entre le National Bank Egypt et Al Mokawloon, disputée ce lundi dans le championnat égyptien.

Alors que les deux équipes se neutralisaient et que la fin de la rencontre approchait, la VAR a été interrogée sur une potentielle position de hors-jeu de l’attaquant des locaux, qui avait poussé le ballon au fond des filets. Après quelques instants d’attente, le but a été validé.

Ancien international égyptien, Ahmed Amin Oufa embrasse l’arbitre sur le front… après que ce dernier a validé le but ! 🤣🇪🇬 La Nile League, c’est un autre monde. pic.twitter.com/OfT1QMPFHO — 𝗙𝗼𝗼𝘁 𝗠𝗮𝘀𝗿𝘆 🇪🇬 (@Foot_Masry) April 14, 2026

Un bisou pour célébrer le but

Une décision qui a semblé ravir l’attaquant de National Bank Egypt, Ahmed Amin Oufa, qui s’est empressé de se rapprocher de l’arbitre pour l’embrasser sur le front. Tout est bien qui finit bien, mais M. Abbas, l’arbitre de la rencontre, a quand même semblé perplexe et quelque peu surpris par la joie communicative du numéro 23. Une scène cocasse qui, en Ligue 1, lui aurait sans doute valu un joli carton rouge et plusieurs matchs de suspension.

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