S’abonner au mag
  • Egyptian Premier League
  • J4
  • National Bank Egypt-Al Mokawloon (2-1)

Un attaquant égyptien embrasse l’arbitre après un but accordé par la VAR

TC
5 Réactions
Un attaquant égyptien embrasse l’arbitre après un but accordé par la VAR

L’amour rend-il heureux ? Visiblement pas pour l’arbitre de la rencontre entre le National Bank Egypt et Al Mokawloon, disputée ce lundi dans le championnat égyptien.

Alors que les deux équipes se neutralisaient et que la fin de la rencontre approchait, la VAR a été interrogée sur une potentielle position de hors-jeu de l’attaquant des locaux, qui avait poussé le ballon au fond des filets. Après quelques instants d’attente, le but a été validé.

Un bisou pour célébrer le but

Une décision qui a semblé ravir l’attaquant de National Bank Egypt, Ahmed Amin Oufa, qui s’est empressé de se rapprocher de l’arbitre pour l’embrasser sur le front. Tout est bien qui finit bien, mais M. Abbas, l’arbitre de la rencontre, a quand même semblé perplexe et quelque peu surpris par la joie communicative du numéro 23. Une scène cocasse qui, en Ligue 1, lui aurait sans doute valu un joli carton rouge et plusieurs matchs de suspension.

Chiche d’essayer avec Eric Wattellier ?

Le portrait-robot du défenseur idéal pour le Barça

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.