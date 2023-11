Un arbitre allemand égale un record et se fait les croisés dans le même match

Encore une blessure aux croisés.

Felix Brych, arbitre international allemand, a vécu un match très particulier ce samedi, alors qu’il dirigeait la rencontre entre l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart. L’homme en noir fêtait son 344e match de Bundesliga, égalant le record du plus grand nombre de matchs arbitrés dans le championnat allemand détenu par Wolfgang Stark depuis mai 2017. Sauf qu’il s’est blessé à la 32e minute. Soigné par les kinésithérapeutes et les médecins du club local, il a terminé la première période, mais n’a pas pu revenir après la pause.

La fédération allemande de football a annoncé ce dimanche que les examens qu’il avait passés ont confirmé une rupture du ligament croisé du genou droit. « C’est la vie. Maintenant, je suis ici et j’ai le record. J’en suis heureux. D’un autre côté, je suis aussi déprimé », a résumé Felix Brych au micro de Sky Sport Allemagne.

Bon rétablissement !

