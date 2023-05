Un ancien joueur de Ligue 1 devenu entraîneur fait monter Frosinone en Serie A

Un joueur qui rappelle de très bons comme de très mauvais souvenirs.

Grâce à sa victoire lundi soir face à la Reggina (3-1), Frosisone a obtenu sa montée en Serie A. Leaders de Serie B avec 71 points dont 10 d’avance sur Bari, 3e, les Giallazzurri retrouvent le plus haut échelon du football italien, quatre ans après l’avoir quitté. C’est qui plus est, après 2015 et 2018, la troisième fois que Frosisone parvient à monter en Serie A. Une domination qui se mesure par les 21 victoires sur 35 possibles et par la prouesse d’être dans le même temps la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat (54 buts marqués et 21 encaissés). L’équipe est par ailleurs entraînée par l’ancien Lyonnais Fabio Grosso.

🍾 🥳 🎉 🎶 Ho una voglia assurda Di stare tra la gente, urlare come in curva Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare Perdere un po' la testa Stare in strada a ballare Entrare ad ogni festa Che poi sì, che ci importa stiamo qui Fino all'alba con in tasca la felicità!!! pic.twitter.com/5ULPfPxtYY — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 1, 2023

À 45 ans, celui qui a passé deux saisons à l’Olympique lyonnais, avec qui il a notamment remporté la Ligue 1 et la Coupe de France en 2008, est en poste depuis mars 2021 et avait succédé à l’époque à Alessandro Nesta. Il connaît sa cinquième expérience en tant que coach d’un effectif professionnel. S’il a d’abord entraîné les jeunes de la Juventus entre 2013 et 2017, il n’a ensuite connu que des aventures non concluantes à Bari, au Hellas, à Brescia et enfin à Sion.

Bon, et pour ceux qui aiment se faire du mal, il est aussi celui qui avait converti le penalty du sacre mondial de l’Italie en 2006 face à la France.

