Un ancien de MLS répond aux propos polémiques de Cristiano Ronaldo

Retour de flammes.

Ce lundi, Cristiano Ronaldo a loué les qualités du championnat saoudien en comparaison aux européens et à la MLS : « Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain », a-t-il lâché. Une déclaration qui n’a pas perdu de temps pour être reprise et être vivement critiquée par les joueurs de MLS. Michael Lahoud, qui a joué pendant sept ans aux Etats-Unis s’est illustré sur le plateau de CBS Sports ce mardi. Il est revenu sur le passage du Portugais à la Juventus qu’il trouve catastrophique : « Il a laissé l’équipe dans un état lamentable. Aujourd’hui, la Serie A revient au top avec les poussées du Napoli et de Milan, ce n’est pas un effet Ronaldo », pendant que CR7, lui, a affirmé avoir relancé le championnat italien. Il s’est aussi amusé à critiquer l’attaquant de tous les records qui ne s’est pas fait un ami : « Ronaldo a fumé beaucoup trop la chicha. Il est ridicule de penser qu’en un an, la Saudi Pro League sera meilleure que ces championnats ».

“Ronaldo has been smoking way too much hookah”@_poppymiller @Nicocantor1 @MikeLahoud and @jordangeli disect Cristiano Ronaldo's comments about the Saudi Pro League and MLS. pic.twitter.com/1RkF2IYq6w

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 18, 2023