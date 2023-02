So Foot lance une émission Twitch hebdomadaire ce lundi, Time To So Sport. Au programme : un gros débriefing du week-end footballistique, et évidemment du Classique OM-PSG, mais pas que !

On parlera de tout ce qui fait l’actu, du tennis au Tournoi des Six Nations, en passant par les sports d’hiver, le cyclisme, le basket ou la lutte gréco-romaine, qui sait… Rendez-vous dès 10 heures sur notre chaîne So What !