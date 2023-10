Toko-Ekambi reprend de justesse l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Allô Cristiano Ronaldo ? Oui bonjour, c’est Karl Toko-Ekambi à l’appareil.

CR7 avait déjà croisé le chemin de Toko-Ekambi. C’était en août 2020, en huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’Olympique lyonnais avait éliminé la Juventus et accédé au Final 8 de la plus grande des compétitions européennes. Ce vendredi, pour le compte de la neuvième journée de la Saudi Pro League entre Al-Nassr et Abha (2-2), les deux joueurs se sont retrouvés pour la troisième fois. D’un caramel gigantesque, l’ancien joueur du Stade rennais a égalisé dans les dernières secondes de la partie, rappelant au quintuple Ballon d’or qu’il est toujours son pire cauchemar.

Le but énorme de Karl Toko-Ekambi 💥​ Incroyable scénario pour l'ancien joueur de l'OL qui arrache l'égalisation contre Al Nassr dans le temps additionnel ⏰​ #NASABH | #SaudiProLeague pic.twitter.com/hPNlMFhkiG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 6, 2023

Toko 3. Ronaldo 0.

