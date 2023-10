TikTok Gate : Victor Osimhen clame son amour du Napoli et éteint l’incendie

Le calme après la tempête.

Après une semaine plus que mouvementée dans la baie de Naples, Victor Osimhen a décidé de mettre de l’eau dans son vin afin de se rabibocher avec le champion d’Italie en titre. En effet, alors que le club s’est défendu de toute moquerie concernant ses vidéos TikTok, le goleador nigérian a lui fini par réaffirmer tout son attachement aux Partenopei via son compte Instagram.

« Venir à Naples en 2020 a été une décision merveilleuse. Les habitants de Naples m’ont témoigné tant d’amour et de gentillesse, que je ne permettrai à personne de se mettre entre eux et moi. La passion du peuple napolitain me pousse à toujours jouer avec mon cœur, et l’amour pour cet écusson est inébranlable, car je le porte avec fierté. Les accusations de racisme portées contre les Napolitains sont fausses. J’ai beaucoup d’amis napolitains que je considère comme ma famille. Continuons de militer pour l’unité, le respect et la compréhension. Forza Napoli, toujours ! », s’est notamment exprimé l’ancien Lillois, de nouveau buteur face à l’Udinese puis Lecce.

Une vraie gâchette tout terrain.

