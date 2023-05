Thomas Müller frustré depuis l’arrivée de Tuchel au Bayern

Même prénom, ambitions différentes.

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à la tête du Bayern Munich, Thomas Müller n’a été que très peu de fois titularisé – deux fois sur les six derniers matchs – et s’est dit insatisfait de son nouveau statut dans une équipe qu’il a longtemps portée. Selon Bild, le joueur pourrait faire ses valises à l’été pour de nouveaux horizons si le contexte ne s’améliore pas. De plus, il ne semble pas être le premier choix de l’entraineur allemand qui ne le considère pas comme un attaquant pur. Après la perte de Lewandowski la saison passée, le club bavarois pourrait donc dire au revoir et remercier l’un de ses cadres très prochainement.

Müller n’a pas encore été officiellement contacté par d’autres clubs mais serait visé par des offres venues des Etats-Unis et, évidemment, d’Arabie Saoudite. De son côté, Oliver Kahn, ancien gardien du club et actuel président garde la confiance en son joueur. Il a loué à Bild ses qualités et son envie de le voir rester à Munich.

L’homme sans muscles va devoir muscler son jeu.

