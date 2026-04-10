Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović dans la même équipe pour la Coupe du monde 2026

Le boycott, très peu pour eux. L’équipe de consultants pour la chaîne Fox Sports s’agrandit à 57 jours du Mondial. Après avoir annoncé la venue de Zlatan Ibrahimović en mars dernier, la chaîne américaine dévoile le reste de son casting : Thierry Henry et Javier Hernández seront eux aussi de la partie.

Our star-studded crew for the 2026 FIFA World Cup on FOX continues to grow… ✅ Rebecca Lowe ✅ Thierry Henry ✅ Zlatan Ibrahimović ✅ Javier Hernández pic.twitter.com/j2vqU15jdq — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 9, 2026

Un trio d’ego

L’ancien du PSG sera tout juste disponible pour couvrir l’émission, son rôle au sein de l’AC Milan devant s’achever d’ici au 11 juin. De son côté, Henry avait déjà annoncé sa participation depuis décembre, affirmant vivre ça comme « un honneur et un privilège ».

Chicharito est le dernier à enfiler son costume de consultant pour la chaîne conservatrice : la légende mexicaine a dit oui à FOX Sports. « Quand l’opportunité de rejoindre une entreprise aussi prestigieuse et de couvrir la Coupe du monde cet été s’est présentée, je n’ai pas hésité une seconde. »

Le plateau le plus chargé du Mondial.

Ce que révèle la publication des comptes de la DNCG pour le football français