Temps additionnel à rallonge : Zvonimir Boban se paie la FIFA

Ce n’est pas le paradis sur l’île de Zvonimir.

Nouveauté de ce début de saison, le temps additionnel à rallonge, n’a que très peu d’adeptes. Directeur du football de l’UEFA, Zvonimir Boban s’est, à son tour, montré critique envers cette décision de la FIFA, dans un entretien accordé à Marca : « Il y a trop de jeu. Le calendrier est fou. […] Les joueurs sont très fatigués de ces rythmes et maintenant nous voulons gagner plus de minutes dans les moments les plus difficiles. Quand on est fatigué, c’est après une heure de jeu. […] Les 30 dernières minutes sont les plus difficiles quand on joue à un niveau professionnel. Mais ils s’en moquent. »

L’ancien joueur de l’AC Milan, aujourd’hui âgé de 54 piges, poursuit ensuite : « C’est fou parce que les règles du jeu ne sont pas faites de cette façon. Ils ont décidé de les changer sans consulter les joueurs, les confédérations, l’UEFA… sans débat. Le football n’appartient pas à Collina, ni à la FIFA ou à l’UEFA, ni à vous ni à moi, il appartient à ceux qui l’aiment. » Boban confirme ensuite que cette nouvelle règle ne sera pas appliquée pour les compétitions européennes, notamment la Ligue des champions qui revient mardi prochain : « Nous, dans les compétitions de l’UEFA, n’allons pas l’appliquer. » Le Croate glisse un dernier petit tacle à la FIFA au moment de conclure, indiquant qu’il rêve désormais de « protéger le football des idées folles » grâce à son rôle au sein de l’UEFA.

Autant dire qu’il va avoir du boulot.

