À la suite de la publication de son vote pour les trophées The Best, David Alaba victime de racisme

La bêtise humaine est malheureusement toujours présente.

Après la révélation des votes des joueurs pour les trophées The Best, le défenseur du Real Madrid David Alaba a reçu de nombreux messages haineux et racistes. Pour le trophée de meilleur joueur de l’année, l’international autrichien a voté pour Lionel Messi en premier, avant de placer son coéquipier Karim Benzema en deuxième position, suivi par Kylian Mbappé. Une action qui n’a pas plu à certains supporters madrilènes, lesquels ont réagi de manière inacceptable en réclamant le départ du défenseur à grand renfort d’émojis singe.

Les commentaires sur le compte Instagram de David Alaba après la révélation de ses votes sont effarants… (L’Autrichien a placé Leo Messi en tête devant Karim Benzema) pic.twitter.com/n8ne8HcDYt — Actu Foot (@ActuFoot_) February 28, 2023

Le numéro 9 des Merengues n’a pourtant fini qu’en troisième position, tandis que Lionel Messi a remporté le trophée de joueur de l’année.

Une absurdité de plus de la part des supporters madrilènes, alors que leur attaquant brésilien Vinícius Júnior est sans arrêt victime de racisme en Espagne.