Steven Gerard se fait remarquer en U17

Non, ce titre n’est pas putaclic.

Steven Gerrard s’est bien réincarné sur les terrains de football, tandis que lui galère sur le banc comme entraîneur d’Al-Ettifaq en Arabie saoudite. Son homonyme, le Bulgare dénommé Steven Gerard Gaote (avec un seul « r »), a en effet réalisé un match plein ce mercredi, face à la Bosnie-Herzégovine en qualifications à l’Euro U17. Auteur de l’ouverture du score sur un joli plat du pied, petit Gerard a malheureusement été expulsé en fin de partie.

Né en 2008 d’un père ivoirien et d’une mère bulgare, Steven Gerard commence doucement à faire parler de lui, puisqu’il est régulièrement intégré aux entraînements du groupe professionnel du Levski Sofia, depuis la saison dernière.

STEVEN GERRARD GAOTE 🇧🇬(2008) OPENED THE SCORING WITH A GREAT SPIKED FINISH ON THE VOLLEY!!! BOZHIDAR PETROV 🇧🇬(2007) WITH A GREAT ASSIST!!!#U17Euro pic.twitter.com/JhTpCH11GU

— Football Report (@FootballReprt) October 25, 2023