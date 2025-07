Signer chez le rival : vous faites le choix de la loyauté

Pour le meilleur comme pour le pire.

Ça fait plaisir à voir, vous êtes nombreux à penser la même chose et à rester fidèle à votre club de cœur. À notre question « Même pour un bon contrat, accepteriez-vous de signer chez le club rival », vous êtes 61% à avoir répondu non. Est-ce que la bonne foi vous colle à la peau, non ? Nous ne le saurons probablement jamais, mais la fidélité à votre club, oui. Vous ne suivrez donc jamais les traces de Valentin Rongier, parti chez l’ennemi rennais ou encore moins Bafé Gomis qui a été à Saint-Étienne, à Lyon et à Marseille.

« Je prends l’argent mais je fais des matchs pourris »

Pour René-Masclaux, c’est un oui pour un non. Une stratégie digne de Visma-Lease a Bike, que l’on apprécie pour sa perfidie. « Oui, je prends l’argent mais je fais des matchs pourris afin que ce club rival galère bien ! » Joue-la comme Timothée Kolodziejczak, René.

Même chose pour Zidan0ne, plus terre à terre. Un avis très constructif, qui mériterait une bonne note en dissertation du bac. « Clairement, cela ne me poserait aucun problème. Déjà parce qu’on parle ici d’un attachement à un club et donc la morale n’a pas grand-chose à voir là-dedans… Il s’agit simplement de football, une simple passion pour nous et un simple métier pour eux. Ensuite, il me paraît évident qu’un bon professionnel saura être impartial et faire abstraction de ses émotions dans le cadre de contrat de… travail, il faut le rappeler. Si on prend le cas des arbitres, s’ils ne sont pas autorisés à arbitrer leur « club de cœur », c’est avant tout pour les protéger des critiques car les mecs sont des professionnels et savent mettre de côté leurs affinités le temps d’un match. »

« La pire raclure opportuniste du game »

Pour les oui, l’amour du maillot n’est pas forcément pris en compte. Juste la thunasse. Comme Dimeh, « la pire raclure » comme il le dit si bien. Une carrière à la Gaëtan Perrin ? À la Girotto ? Les deux lui vont. « Si j’avais l’opportunité de signer un gros contrat, je serais la pire raclure opportuniste du game. Balek que ça soit la Russie, la Chine ou le Qatar ou pire les États-Unis comme destination… »

Petite mention spéciale à Fabrice alias Rastashaman, qui s’est inventé une vie le temps d’un commentaire sur So Foot. On apprécie le panache en tout cas. « Je me rappelle quand j’ai signé pour le club rival aux dernières heures du mercato, toute ma famille me disait « Fabrice tu ne peux pas faire ça, même pour l’argent », bah j’y suis quand même allé et les supporters de mon club d’origine ne m’en ont jamais vraiment voulu. Et ceux du club rival m’ont vite oublié. »

C’est triste.

