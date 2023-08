Sochaux dénonce le manque de respect de certains clubs

Les vautours prennent leur envol.

Les difficultés du FC Sochaux-Montbéliard risquent de laisser des joueurs sur le carreau. Le Havre a fait les choses en bonne et due forme dans le dossier Rassoul Ndiaye, en estimant que le joueur avait « une certaine valeur ». D’autres clubs semblent fonctionner avec une autre approche à en croire le directeur sportif des Lionceaux, Julien Cordonnier. Sur Twitter, il s’est ému d’un manque de respect de certaines entités, sans les nommer, ce dimanche : « Pendant qu’un club sombre, certains clubs se dépêchent de contacter les jeunes du centre de formation sans passer par nous… Quelle honte, aujourd’hui sachez que le club n’a pas encore déposé le bilan et que les joueurs ne sont pas libres… À bon entendeur. »

Pendant qu’un club sombre @FCSM_officiel 💛💙 , certains clubs se dépêchent de contacter les jeunes du CDF sans passer par nous …quelle honte, aujourd’hui sachez que le club n’a pas encore déposé le bilan et que les joueurs ne sont pas libres …À bon entendeur — cordonnier julien (@YahJulien) August 6, 2023

« Bien entendu les essais sont autorisés, on demande simplement d’être prévenus car officiellement, les joueurs sont toujours sous contrat au FCSM. Des clubs nous ont sollicités (FC Metz, PFC…) pour des essais et bien entendu, notre réponse est positive. On n’est pas là pour les bloquer, a-t-il ajouté. Les clubs ont proposé à des joueurs de venir à l’essai sans informer le FCSM. (…) Je ne suis pas là pour polémiquer, simplement pour respecter un club et une procédure qui pour moi devrait être des plus logiques… On doit aider ces gamins mais en suivant une procédure, sinon ça va être l’anarchie totale ! »

Un peu de dignité, s’il vous plaît.

Sochaux confirme que le projet de Romain Peugeot « n'est plus envisageable »