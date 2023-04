Silvio Berlusconi admis en soins intensifs 

L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, âgé de 86 ans, a été hospitalisé pour un problème cardiaque à Milan ce mercredi, annonce l’AFP. Toutefois, l’état de santé l’homme d’affaire italien serait stable, selon La Gazzetta Dello Sport. L’actuel président de l’AC Monza, 13e de Serie A, a déjà effectué quelques passages à l’hôpital San Raffaele de Milan ces dernières semaines. Le dernier en date remonte à la semaine dernière, du 27 au 30 mars, pour des contrôles médicaux.

#BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source pic.twitter.com/gEpMUJLNq0 — AFP News Agency (@AFP) April 5, 2023

Le leader du parti politique Forza Italia avait posté un message sur les réseaux sociaux à sa sortie pour remercier du soutien qu’il avait reçu : « Je remercie tous ceux qui ont voulu me consacrer une pensée de proximité et d’affection ces jours-ci. Je suis déjà de retour au travail sur les principaux thèmes de ces jours, prêt et déterminé à m’engager, comme je l’ai toujours fait, pour le pays que j’aime. » Président de l’AC Milan pendant 26 ans, d’abord entre 1986 et 2004 puis entre de 2006 et 2008 avant une ultime pige de 2011 à 2017, Berlusconi a notamment mené les Rossonneri sur le toit de l’Europe à cinq reprises.

