Séville condamne une poupée pendue à l'encontre de Joan Jordán par des supporters du Betis

El Gran Derbi débute mal.

Alors que le derby entre Séville et le Betis aura lieu ce dimanche à Sánchez Pizjuán, les hostilités ont déjà commencé hors terrain. Au petit matin ce samedi, une banderole à l’encontre des Rojiblancos a été accrochée sur un pont au-dessus d’une autoroute de la ville. « Sevilla odia Nervión », peut-on y lire, Nervión étant le quartier où se situe le stade où se disputera la rencontre ce week-end. Ce n’est pas tout : une poupée pendue représentant Joan Jordán était également présente, lui qui avait déjà été la cible d’une partie des supporters du Betis lors d’un match début 2022.

"Aficionados" béticos, si se les puede catalogar así… Han colgado en la SE-30 una pancarta con el mensaje " Sevilla odia Nervión" y un muñeco de Joan Jordán. Idéntico a lo que hizo el ATM con Vinicius. Seas del equipo que seas. Esto no se puede tolerar de ninguna forma. pic.twitter.com/VtTUDYnxFo — Ángel Pérez  (@AngelPereez_16) May 20, 2023

Le Séville FC n’a pas tardé à réagir ce samedi en publiant un communiqué : « Le Séville FC condamne avec la plus grande fermeté l’atteinte répugnante à l’honneur et à la dignité des personnes perpétrée vendredi matin à l’encontre de notre joueur et quatrième capitaine, Joan Jordán. Le Séville FC a déjà signalé aux autorités compétentes cet incident, qu’il considère comme tout à fait méprisable et inacceptable et qui, bien entendu, n’a pas sa place dans le monde du sport. Le club est convaincu que les coupables de cet acte exécrable et incivil devront répondre de leurs actes. » De son côté, la Liga a également annoncé l’ouverture d’une enquête.

Le joueur, lui, est blessé depuis plusieurs semaines, et manquera le rendez-vous.

United fait valser le Betis, la Juve sur les bons rails