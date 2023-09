Serie Aperitivo, le nouveau podcast 100% Serie A de So Foot !

Le premier podcast qui s’écoute avec les mains arrive en force !

Serie Aperitivo débarque tous les lundis à partir de ce jour sur toutes les plateformes de streaming pour raconter chaque semaine le football de l’autre côté des Alpes.

Au menu : un débrief de l’actu mêlant légèreté, expertise, invité, et quelques italianismes glissés par-ci par-là par Andrea Chazy et Eric Maggiori, journalistes à So Foot et tombés dans la marmite Serie A quand ils étaient petits.

Pour ce premier épisode, Andrea et Eric reviennent notamment en longueur sur le derby milanais avec l’ancien milieu français et nerazzurro Benoît Cauet.

<iframe loading="lazy" src="https://embed.acast.com/65080ec761b804001179049e?feed=true" width="100%" height="280px" frameborder="0"></iframe>

Vous pouvez aussi vous abonner pour faire plaisir « alla mamma » !

Grazie pour l’écoute, et à la semaine prochaine !

