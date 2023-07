Serie A : des échanges entre l’arbitre et le camion VAR seront désormais diffusés

« Nous n’avons rien à cacher. »

La Fédération italienne de football (FIGC) et DAZN, diffuseur de la Serie A, ont trouvé un accord pour diffuser des discussions entre l’arbitre central et ceux chargés de l’assistance vidéo. Cela se fera néanmoins en différé, et avec des extraits choisis par la plateforme numérique. « Avec DAZN, nous avons lancé un projet innovant : nous serons la première fédération qui, dès le début du championnat, diffusera quelques jours après les matchs l’audio lié aux faits de match qui auront fait l’objet de discussions », se félicite Gabriele Gravina, président de la fédé.

Plusieurs incidents ont discrédité l’arbitrage italien ces derniers temps, mais celui qui a fait bouger les lignes a eu lieu en avril 2022, lorsqu’une incompréhension entre Luca Pairetto, arbitre central du match Spezia-Lazio, et Luigi Nasca, à la VAR, avait provoqué la validation d’un but d’Acerbi, pourtant en position de hors-jeu. Les deux arbitres avaient été suspendus. Ce projet permettra « de comprendre à quel point il est difficile de tout regarder et de tout évaluer en peu de temps », selon Gravina.

Sortez le pop-corn.

