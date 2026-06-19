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Igor Protti est décédé à 58 ans

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Igor Protti est décédé à 58 ans

Une certaine idée du football. La famille d’Igor Protti a annoncé ce vendredi le décès dans la nuit du meilleur buteur de Serie A 1996 avec Bari des suites d’un cancer.

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Une carrière de records

Avant de partir, l’ancien attaquant a laissé un mot d’adieu que sa famille a partagé sur ses réseaux sociaux à l’annonce de son décès : « Ce magnifique voyage, comme chaque match, est arrivé au coup de sifflet final. Difficile de trouver des mots qui peuvent l’expliquer, la seule chose que je peux faire c’est remercier ma grande et merveilleuse famille que j’aimais. Toutes les personnes qui m’ont aimé et qui ont été proches de moi, tous les fans des équipes pour lesquelles j’ai joué, pour l’affection et l’amour que j’ai toujours manifesté et que j’ai totalement reçu. En espérant que ce soit un au revoir et non un adieu. »

Dans son héritage au football, Protti reste, avec Dario Hübner, le seul joueur à avoir été meilleur buteur en Serie A avec Bari, en Serie B et en Serie C avec Livourne. Il est par ailleurs le seul dans l’histoire du football italien à avoir été sacré meilleur buteur de Serie A dans une équipe reléguée en Serie B à l’issue de la saison.

Le championnat italien perd une légende.

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LB

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