Endeuillé, le SSC Bari met un terme à son stage de pré-saison

Terrible nouvelle.

Le SSC Bari a annoncé mettre un terme à son stage de pré-saison, qui se déroulait à Roccaraso dans les Abruzzes, en raison du décès du fils de Matthias Verreth, milieu belge de 27 ans, ancien international espoirs belge formé au PSV et tout juste arrivé dans les Pouilles en provenance de Brescia. Selon La Gazzetta dello Sport, son enfant Elliot Charles, âgé de 14 mois, était hospitalisé depuis plusieurs jours. Le dernier match de préparation du pensionnaire de Serie B, prévu ce mardi contre Cavese, n’aura donc pas lieu, et tout le groupe est rentré à Bari « en signe de deuil et de respect face à une tragédie comme celle-ci ».

SSC Bari al fianco di Matthias Verreth 🙏 Il gruppo biancorosso ha lasciato il ritiro di Roccaraso ⤵️https://t.co/8wZFkPqpC4 — SSC Bari (@sscalciobari) July 27, 2025

Encore une fois, il y a des choses plus importantes que le football.

