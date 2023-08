Sergio Rico prend déjà la parole et rassure sur son état de santé

On ne s’attendait pas à le réentendre si vite.

Trois mois après son accident de cheval qui l’a plongé dans un état extrêmement préoccupant, dont cinq semaines dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Séville, le gardien du Paris Saint-Germain Sergio Rico (29 ans) semble récupérer rapidement de ses séquelles. Sorti de l’établissement Virgen del Rocío ce vendredi midi, Rico s’est présenté face à un parterre de journaliste, et ça prête à l’optimisme. « Je me sens assez bien même si l’anévrisme n’est pas complètement contrôlé. Il faut garder quelques mois de plus de tranquillité, de calme et continuer à récupérer à la maison. Dieu merci, après si longtemps », a-t-il savouré devant des dizaines de micros.

🥰 Sergio Rico sale del hospital y da sus primeras declaraciones: 💬 “Gracias a todos por el respeto que habéis tenido y gracias a los que habéis tenido tiempo para mandarme un mensaje de apoyo”. 🎥 @alonsoriveror pic.twitter.com/I58cEzM1sm — Relevo (@relevo) August 18, 2023

Le gardien espagnol a surtout tenu à remercier le PSG et le Séville FC – son club formateur – ainsi que tous ses coéquipiers qui n’ont jamais manqué de prendre de ses nouvelles ou de lui rendre hommage. « Je voulais avoir quelques mots pour les remercier. Merci au respect que vous avez eu pour ma famille et ma femme, surtout. […] À toutes ces personnes qui ont pris une minute de leur temps pour m’envoyer un message. »

📱 Kylian Mbappé sur Instagram : « Photo du jour. Vous ne verrez rien de plus beau que ça. Trop content de te voir comme ça mon frère » 🔴🔵 pic.twitter.com/VMgI8GfIvt — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) August 18, 2023

Des premières déclarations et beaucoup d’espoir retrouvé.