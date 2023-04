Sergio Ramos : « Je suis amoureux de Madrid »

Madrid ou Paris, choix de riche.

À l’occasion d’une interview accordée au média espagnol Esquire, Sergio Ramos s’est longuement confié sur les différences qu’il perçoit entre Madrid et Paris, en termes de cadre de vie. Le défenseur ne s’en cache pas : il préfère encore la capitale espagnole. « Quand je suis arrivé, c’était déjà une grande ville et maintenant ça l’est encore plus. Ce qui n’a pas changé, c’est l’atmosphère, cette ville si ouverte et si spéciale. Et vous pouvez la vivre et la respirer partout. Je suis amoureux de Madrid », explique-t-il.

Comme Neymar et Messi qui sont encore très attachés à Barcelone, Ramos retourne dès qu’il le peut en Espagne. « J’ai toujours ma maison à Madrid, alors quand le calendrier me le permet, j’y vais de temps en temps avec ma famille ou mes amis. Dans tous les cas, il s’agit de deux des villes les plus importantes et les plus belles du monde », poursuit Ramos, globalement satisfait de son adaptation à Paris. « Paris est une ville qui a tout et dont les habitants m’ont permis de me sentir chez moi dès mon arrivée. D’un autre côté, Madrid est évidemment Madrid et je l’aime pour son atmosphère, ses musées, ses restaurants… Mais surtout pour les gens, la famille et les amis. »

Mais ça ne devrait pas l’empêcher de rester encore un petit moment à Paris.

