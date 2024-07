Sergio Asenjo tire sa révérence

Sortez les mouchoirs.

Sur son compte Instagram, Sergio Asenjo a annoncé sa retraite dans un anonymat assez relatif : « Après 17 saisons en Liga, j’ai choisi de prendre une décision difficile, celle de clore ce chapitre si important de ma vie. Je remercie ma famille pour son soutien inconditionnel et fondamental mais aussi les clubs par lesquels je suis passé, dont Villarreal où je suis resté 9 ans. J’ai même eu l’honneur de jouer pour la sélection espagnole. Merci aux fans et aussi aux staffs médicaux qui m’ont toujours aidé à me remettre sur pied. Enfin, merci au football de m’avoir tant donné et de m’avoir donné l’opportunité de me relever après chaque échec. »

Passé aussi par le Real Valladolid, l’Atlético de Madrid ou encore Malaga, le portier de 35 ans était libre depuis le mois de septembre dernier.

Ciao, l’artiste !

