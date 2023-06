Saka offre des abris aux Turcs touchés par les tremblements de terre

Préparation au prix Socrates.

En février dernier, plusieurs tremblements de terre ont dévasté la Turquie et délogé plusieurs familles, toujours à la recherche d’un nouvel habitat stable. De quoi convaincre Bukayo Saka de financer des logements pour ces personnes dans le besoin. Le jeune joueur de 21 ans a en effet travaillé avec l’organisation caritative Big Shoe pour payer l’hébergement de 26 familles dans les municipalités de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya. En novembre 2022, l’attaquant d’Arsenal avait déjà participé au financement de 120 opérations chirurgicales d’enfants au Nigeria.

🚨 Arsenal and England forward Bukayo Saka has funded accommodation for Turkish families displaced by February’s earthquake. He has been working with charity organisation Big Shoe to help people in need in Turkey.

🗣️ Saka has paid for accommodation for 26 families directly… pic.twitter.com/CdZlcjwTPd

— afcsphere (@afcsphere) June 20, 2023